Доделать форму добавления отзывов на сайт WP Цена.
Собрать страницу в тильде
1+1=?
Есть страница http://standard-it.group/av/
Надо собрать в тильде, но нормально (а не так как в присланной ссылке).
Материалы дам.
сразу пишите цены
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