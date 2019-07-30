Собрать страницу в тильде

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Закрыт14 заявок180 просмотров

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Есть страница http://standard-it.group/av/

Надо собрать в тильде, но нормально (а не так как в присланной ссылке).

Материалы дам.

сразу пишите цены

Tilda
6 лет назад
ildario
Ильдар 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров