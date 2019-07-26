Надо разработать простой сайт , желательно на движке ворд-пресс. С мобильной версией. Сами будем наполнять сушами.

Срок 3-4 дн.

Разделы сайта:

1. Меню:

а. Название раздела (японская кухня). Дать воз-ть где надо добавить доп. описание раздела.

б. Название блюда

в. Цена - простая или цена за мал/бол. порцию

г. Краткое описание состава блюда

д. Внутренняя карточка товара, все тоже самое + картинка + кнопка оплатить (переход сторонний на модуль оплаты)

2. Поп-окно заказать обратный звонок

3. Контакты.

4. На главной маленькая статья о суши почему именно мы.+ вкладка СМИ о нас. И там так же будет просто статья с фото.