Сайт Суши

$100
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Закрыт28 заявок292 просмотра

Надо разработать простой сайт , желательно на движке ворд-пресс. С мобильной версией. Сами будем наполнять сушами.

Срок 3-4 дн.

Разделы сайта:

1. Меню:

а. Название раздела (японская кухня). Дать воз-ть где надо добавить доп. описание раздела.

б. Название блюда

в. Цена - простая или цена за мал/бол. порцию

г.  Краткое описание состава блюда

д. Внутренняя карточка товара, все тоже самое + картинка + кнопка оплатить (переход сторонний на модуль оплаты)

2. Поп-окно заказать обратный звонок

3. Контакты.

4. На главной маленькая  статья о суши почему именно мы.+ вкладка СМИ о нас. И там так же будет просто статья с фото.

6 лет назад
Michail770
Михоэль 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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