Добрый день. Требуется создать сайт. Понравился вот этот шаблон https://blake.brickthemes.com/ или вот этот https://themes.muffingroup.com/be/factory/ возможно создание в лпгенарторе. От сайта жду привлечение клиентов. По работе нужно подобрать шаблон и наполнить сайт, настройка ...
Сайт Суши
Надо разработать простой сайт , желательно на движке ворд-пресс. С мобильной версией. Сами будем наполнять сушами.
Срок 3-4 дн.
Разделы сайта:
1. Меню:
а. Название раздела (японская кухня). Дать воз-ть где надо добавить доп. описание раздела.
б. Название блюда
в. Цена - простая или цена за мал/бол. порцию
г. Краткое описание состава блюда
д. Внутренняя карточка товара, все тоже самое + картинка + кнопка оплатить (переход сторонний на модуль оплаты)
2. Поп-окно заказать обратный звонок
3. Контакты.
4. На главной маленькая статья о суши почему именно мы.+ вкладка СМИ о нас. И там так же будет просто статья с фото.
Заявки фрилансеров
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