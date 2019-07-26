Доработка сайта на Wordpress

Здравствуйте.

Нужны доработки сайта 100-bytovok.ru, ниже описание:

1. На главной в блоке http://joxi.ru/bmongbjT3LLYRr вместо цифр сделать возможность вставки картинок.

2. На главной в блоке http://joxi.ru/n2Yvx0jUb99vOA картинка с внутренней отделкой должна меняться в зависимости от того, какой материал выбран в слайдере.

3. На главной в калькуляторе http://joxi.ru/L214oJVCRpplEm сделать, чтобы в колонке "Срок аренды" по умолчанию было выставлено 1 мес., а не 0 мес. как сейчас.

4. На странице товара, пример https://100-bytovok.ru/bs-8-2-okna-zheleznaya-dver-dvp-otdelka/ изменить вид калькулятора на вариант http://joxi.ru/823Eo8VU9ky9Qr

От Вас ожидаю:

- адекватные ЦЕНУ И СРОК (исходя из описанного), ЗАНЯТЫМ И ЛЮБИТЕЛЯМ НАХАПАТЬ ЗАЯВОК НЕ ПИСАТЬ!!!

- Не новичок в WP

- Доводите работку до конца

От нас - своевременная проверка работы на баги в десктопе и мобильной версии и расчет.