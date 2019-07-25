Создание Landing Pages

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Закрыт29 заявок215 просмотров

Создать простой адаптивный LP. Либо рассмотрю ваши предложения под данную задачу.

Студиям не беспокоить!!!

Возможны корректировки по взаимному согласию в процессе работы.

Есть 2 лендинга,нужно взять часть материала с одного,часть с другого и все красиво оформить,подробнее напишу в личку.

Лендинги откуда брать информацию: 

http://balashoff.ru/kurs/servrass/

https://zarubinaleksandr.com/wpresponsepro-launch/

P.S  От вас-примеры ваших работ,цена и сроки выполнения.

6 лет назад
mihey89
Михаил 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров