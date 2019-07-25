Создание сайта

Добрый день, есть сайт "караван-тур Пенза", он рабочий, но уже устаревший, нужно его освежить "осовременить" дизайн и функционал, обязательна адаптивная вёрстка, обязательная корректная мобильная версия, перенос уже имеющихся данных и внести некоторые коррективы. Необходимо также ...