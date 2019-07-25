Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок98 просмотров

фирма которая занимается скупкой подержанных такси автомобилей . 

6 лет назад
diankab20
Диана 
40 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переработать проект под ключ

    Привет! необходимо под ключ   1. в рамках текущего дизайна дополнить страницы. система управления и публикаторы лично мне не нужны. только в рамках удобства сборки.   2. тематика автомобильный сервис. ссылка по запросу  3. ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт мед клиники, желательно на WP

    $4500

    Здравствуйте,  Нужно разработать сайт для мед. центра, подобрать картинки и наполнить контентом "Под ключ". Сайт должен хорошо индексироваться в Яндексе и Гугле. Бюджет не резиновый, желательно вложиться в 4,5 тыс USD. ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»57 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание лендинга на тему финансовый рынок

    Создание конвертирующего лендинг-пейджа на тему финансового рынка, создание дизайна + формы для регистрации, приоритет кто уже работал над данной тематикой, рассматриваем долгосрочное сотрудничество.

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт

    Необходим лендинг по шаблону (разработка не обязательна) . Сайт должен выскакивать в определенном районе Москвы. Тематика: ПРОИЗВОДСТВО КЛЕТОК ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать CRM под ключ

    $1000

    Здравствуйте.  Задание только для людей с подходящим задаче портфолио и отзывами.   Требуется сделать систему для автоматизации автопроката, аналог crm.avirent.ru   Нужна синхронизация с Яндекс.Такси и GPS мониторингом и другими ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделать сайт на современный

    Добрый день, есть сайт "караван-тур Пенза", он рабочий, но уже устаревший, нужно его освежить "осовременить" дизайн и функционал, обязательна адаптивная вёрстка, обязательная корректная мобильная версия, перенос уже имеющихся данных и внести некоторые коррективы. Необходимо также ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад