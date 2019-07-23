Создать CRM под ключ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок217 просмотров

Здравствуйте. 

Задание только для людей с подходящим задаче портфолио и отзывами.  

Требуется сделать систему для автоматизации автопроката, аналог crm.avirent.ru  

Нужна синхронизация с Яндекс.Такси и GPS мониторингом и другими сервисами, по Api и другими способами (curl, например)  

Есть подробное ТЗ, написанное самим клиентом (без технических подробностей) 

Скину его в ответе на проект.    

Бюджет указан примерный.  

После ознакомления с ТЗ называйте свой, фиксированный и адекватный. 

Все что не отражено в задании, но всплывет по ходу работы, оплачивается отдельно.    

Сроки не резиновые, минимальный прогресс по работе должен быть виден каждый день (кроме выходных)    

Оплата поэтапно на ЯД, карту банка РФ.    

Работать можете на своем сервере.   

Платить готовы хоть ежедневно, но за готовый этап.    

6 лет назад
davgarik
Игорь 
41 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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