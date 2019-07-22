Новый дизайн сайта

Я ищу веб-дизайнера чтобы сделать сайт для бизнеса.

Сейчас есть простой сайт на платформе Wix, но мне нужен более полированный, профессиональный сайт. Что будет в новом сайте:

- Home page;

- Case studies - 5-7 кейсов, в каждом из который: видео или несколько картинок связанных с кейсом и 2-3 абзаца описания, которые мы напишем и передадим вам;

- About us - страница с портретами сотрудников и кратким описанием каждого или ссылками на их почты и контакты;

- Contact us

- Ещё пара страниц с описанием подходов, философии, "как мы работаем" и тд.

На сайте НЕ будет:

- базы данных, блога, магазина, логина, какого-либо кабинета, и какого-либо серьёзного и нешаблонного кода. Задачи сайта: показать что мы делаем.

Технические требования:

- Быстрая загрузка сайта и его страниц;

- Fully responsive - правильно выглядит на всех основных экранах, стационарных и мобильных;

- Наш хостинг (godaddy).

Если вы раньше делали сайты для бизнесов, то пожалуйста:

- Вышлите нам своё портфолио, и свой сайт;

- Покажите несколько сайтов, что вы лично делали, и что вы сможете однозначно подтвердить, либо что может подтвердить высокопоставленный сотрудник фирмы, чей сайт вы покажете;

Я посмотрю ваши работы, и если мне покажется, что вы подходящий кандидат, я вам напишу, и давайте созвонимся и обсудим работу.