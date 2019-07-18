Сайт на битрикс

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Закрыт16 заявок230 просмотров

Требуется разработать сайт на битрикс.

Прстой корпоративный сайт юридической компании:

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от вас:

примеры работ именно на битрикс, сроки, стоимость (с индивидуальным дизайном и с шаблонным)

6 лет назад
gwogo
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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