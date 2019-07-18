Необходимо сделать небольшой сайт публикации объявлений пользователей. Админка, ЛК. Если у вас есть основа (на CodeIgniter), то можно использовать ее либо можно мои наработки другого сайта, только там почистить надо будет лишнее.
Сайт на битрикс
Требуется разработать сайт на битрикс.
Прстой корпоративный сайт юридической компании:
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от вас:
примеры работ именно на битрикс, сроки, стоимость (с индивидуальным дизайном и с шаблонным)
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