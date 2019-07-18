Разработка сайта на Питоне

  1. Биржа фриланса
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Разработка сайта на Питоне Необходим сайт – доска объявлений. Есть аналог(unisite, ilusionweb). Нужны будут дополнения к нему. Сроки и бюджет – договорные. Требования к кандидатам : уверенное знание вопроса, ориентированность на результат, пошаговая сдача по графику по графику.

Python
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров