Сделать 4 сайта на шаблоне и конструкторе и 1 интернет-магазин

Сейчас прицениваемся только. 1 лендинг на шаблоне, 1 лендинг на конструкторе (на ваш выбор, только укажите название) и по сайтам аналогично (1 на шаблоне, другой на конструкторе) и еще нужен интернет-магазин на Шопифай.

Укажите порядок цен: из чего складывается настройка, плата за шаблон, плагины (разово или абонентка) и сроки точные без накрутки в часах (т.е. если срок работы 8 ч., то пишите 8, а не до 2х недель).

ТЗ откликнувшимся.

Классическую разработку (с дизайном) не предлагать. В плане замен дизайна на шаблоне или конструкторе будет только замена цвета (это в шаблоне делается одной кнопкой), замена размера, стиля и самого текста, размещение готовой картинки на первом экране, картинок категорий (опять же готовых), и до 10 иконок (берете в стоке, перекрашиваете, ставите). Все остальное остается как в выбранном шаблоне.