Спарсить простой сайт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок210 просмотров

Необходимо спарсить простой сайт и загрузить данные на WordPress сайт.

WordPress
6 лет назад
frodo8
Фёдор 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ArsMaxim
Максим 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
6 лет назад
$8
1 день
Escrow
Рекомендую! Тщательно подошел к решению задачи! Сделал все по ТЗ!
Все чётко! Рад был работать с Фёдором! Рад буду, в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

ArsMaxim
Максим 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
6 лет назад

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