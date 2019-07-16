Нужен специалист, по настройке и интеграции retailcrm

В данный момент есть 2 задачи:

1) С одностраничного сайта сделанного на платформе LP приходят заявки. Алгоритм следующий, на основной странице site.com человек оставляет заявку и она уходит в retailcrm, после этого он попадает на страницу "спасибо" site.com/thanks где у него есть возможность добавить к заказу товары по спец цене, он добавляет и они так же уходят в retailcrm, таким образом мы имеем в retailcrm несколько заказов сделанных одним человеком, необходимо каким либо способом, возможно с помощью триггеров, сделать так что бы они автоматически объединялись, может быть это можно сделать на стороне сайта (конструктор platformaLP)

2) При оформлении заявки и выборе способа доставки СДЭК в retailcrm автоматически проставляется стоимость доставки, необходимо сделать так что бы к этой стоимости автоматически прибавлялось 50 руб.

Вот скрины общения со службой поддержки retailcrm

https://yadi.sk/i/HkFnZAkbF2nC7g

https://yadi.sk/i/HkFnZAkbF2nC7g