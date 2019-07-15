Доработать сайт на Elementor

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок299 просмотров

Перед тем как откликаться, еще раз подумайте : сможете ли вы реализовать все то, что написано ниже

Есть основной сайт. С большим количеством страниц ( уникальных страниц не много, порядка 20-30, но сайт сделан под сео дробление, т.е почти у каждой страницы есть клоны с другим названием города в текстах и заголовках. В общей сумме около 400страниц. )

Задача: 

Сайт переделывается(тк в старом варианте уйма косяков. Новый вариант уже настроен, оптимизирован. Есть шаблонные дизайны для дальнейших страниц)

Нужно:

1) Создавать страницы, копируя все содержимое с прошлого (текста, заголовки, и что самое важное url адреса)

2)Перенести сайт на новый домен(url должны совпасть, как это будет реализовано - смотрим вверху)

Нужен ответственный и упорный человек. В работе ничего сложного, работы на неделю-две, если заниматься конкретно и упорно. Если нужна доп информация - пишите либо сюда в лс, либо задавайте вопросы в отклике.

Если будут возникать трудности, буду помогать)

По поводу ценника - предлагайте, обсудим

Elementor
6 лет назад
ilywa
Илья 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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