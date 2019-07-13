Разработка сложной платформы: - Личные кабинеты - Персональные страницы - Работа с бронирование - Платежный шлюз Оплаты Visa/Master card - Подписки - SMS рассылки - Верстка И многое другое... ...
Лендинг "под ключ"
Добрый день, друзья!
Нам нужен мастер с опытом создания продающих лендингов для улучшения или переделки нашего www.protected-car.com
Перед составлением техзадания хотелось бы в устной форме озвучить наши пожелания и услышать ваши рекомендации.
Финальные сроки, стоимость и форма оплаты уже решим с исполнителем.
Спасибо за уделенное внимание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5000Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно создат Лединг. Я могу предоставить только фото и характеристики товара. Будет продаваться один товар но в нескольких цветах. Дизайн не обязательно нужен уникальный.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $1000
Доброго времени суток! Мы занимаемся обучением и в данный момент возникла острая необходимость разработать хороший, современный сайт, можно лендинг. Конечно, разработка с нуля и без референсов занимает много времени, ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно создать форму входа для регистрации на сайте https://epicris.ru через социальные сети. Просьба оставлять предложения только от профессионалов с портфолио и отзывами. Более детальное обсуждение задачи с потенциальным исполнителем.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист по Tilda для сотрудничества с маркетологом. Задача: собрать лендинг по прототипу. Возможно долгосрочное сотрудничество. Просьба указывать цены за лендинг из 8-10 блоков и примеры работ.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно скопировать лейдинг https://termo-villa.ru/ с анимацией. Единственное крутящие цифры можно не копировать. Остальноу копируем подчистую. От вас нужно ещё настроить почту что бы она работала и всплывающие объекты. Тексти и картинки менять не нужно. По ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт6 лет назад
Увеличить скорость загрузки сайта www.moda-princessa.chСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт6 лет назад
Обычный лендинг + портфолио. Подробности обсудим личноСайты «под ключ»49 заявокЗакрыт6 лет назад
Создать лендинг пейдж для принятие заявок от клиентов и отправкой на почту.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1003
Необходимо создать криптовалютный обменник по типу P2P, то есть сайт будет в роли площадки которая сводит покупателя и продавца и берет с них процент, криптокошельки должны быть свои, без всяких сторонник ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт6 лет назад