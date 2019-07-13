Лендинг "под ключ"

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Закрыт21 заявка555 просмотров

Добрый день, друзья!

Нам нужен мастер с опытом создания продающих лендингов для улучшения или переделки нашего www.protected-car.com

Перед составлением техзадания хотелось бы в устной форме озвучить наши пожелания и услышать ваши рекомендации.

Финальные сроки, стоимость и форма оплаты уже решим с исполнителем.

Спасибо за уделенное внимание.

6 лет назад
Protcar
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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