Лендинг "под ключ"

Добрый день, друзья!

Нам нужен мастер с опытом создания продающих лендингов для улучшения или переделки нашего www.protected-car.com

Перед составлением техзадания хотелось бы в устной форме озвучить наши пожелания и услышать ваши рекомендации.

Финальные сроки, стоимость и форма оплаты уже решим с исполнителем.

Спасибо за уделенное внимание.