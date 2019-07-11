Создание криптовалютного обменника по типу P2P

$1003
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок376 просмотров

Необходимо создать криптовалютный обменник по типу P2P, то есть сайт будет в роли

площадки которая сводит покупателя и продавца и берет с них процент,

криптокошельки должны быть свои, без всяких сторонник сервисов, то есть

на отдельном сервере поставить ноду и генерировать под каждого нового

пользователя уникальный кошелек или же под каждую новую сделку новый

кошелек, по сути не важно. На сайте должно быть окно регистрации,

профайл, статистика сделок, кошелек с актуальным балансом, рейтинг, окно

с активными предложениями, чтобы каждый юзер мог создавать свое

предложение, с каждой сделки шёл процент площадки и т.д. в общем

полноценный p2p обменик, пример: локалбиткоинс или битзлато, более подробно потенциальному исполнителю

6 лет назад
guest_15629419076284
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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