Создание криптовалютного обменника по типу P2P

Необходимо создать криптовалютный обменник по типу P2P, то есть сайт будет в роли

площадки которая сводит покупателя и продавца и берет с них процент,

криптокошельки должны быть свои, без всяких сторонник сервисов, то есть

на отдельном сервере поставить ноду и генерировать под каждого нового

пользователя уникальный кошелек или же под каждую новую сделку новый

кошелек, по сути не важно. На сайте должно быть окно регистрации,

профайл, статистика сделок, кошелек с актуальным балансом, рейтинг, окно

с активными предложениями, чтобы каждый юзер мог создавать свое

предложение, с каждой сделки шёл процент площадки и т.д. в общем

полноценный p2p обменик, пример: локалбиткоинс или битзлато, более подробно потенциальному исполнителю