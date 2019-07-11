Здравствуйте. Необходимо сделать копию лендинга выжимаемточкарф с доработками - мы напишем какие блоки надо удалить/изменить, что бы добавить на скопированный лендинг и нашу услугу по созданию/настройке таргетинговых РК. В итоге нам нужен HTML сайт ...
Специалист по Elementor
Перед тем как откликаться, еще раз подумайте : сможете ли вы реализовать все то, что написано ниже
Есть основной сайт. С большим количеством страниц ( уникальных страниц не много, порядка 20-30, но сайт сделан под сео дробление, т.е почти у каждой страницы есть клоны с другим названием города в текстах и заголовках. В общей сумме около 400страниц. )
Задача:
Сайт переделывается(тк в старом варианте уйма косяков. Новый вариант уже настроен, оптимизирован. Есть шаблонные дизайны для дальнейших страниц)
Нужно:
1) Создавать страницы, копируя все содержимое с прошлого (текста, заголовки, и что самое важное url адреса)
2)Перенести сайт на новый домен(url должны совпасть, как это будет реализовано - смотрим вверху)
Нужен ответственный и упорный человек. В работе ничего сложного, работы на неделю-две, если заниматься конкретно и упорно. Если нужна доп информация - пишите либо сюда в лс, либо задавайте вопросы в отклике.
Если будут возникать трудности, буду помогать)
По поводу ценника - предлагайте, обсудим
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