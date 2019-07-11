Сделать поп примеру сайта

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Закрыт4 заявки249 просмотров

Нужно сделать сайт на подобии который я дам. Это лендинг. 

Цена и сроки выполнения договорные.  

Я должен иметь доступ к редактированию информации, ставить свои реф ссылки, свое видео. 

6 лет назад
sklevskiy
Сергей 
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров