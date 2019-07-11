Требуется создать агрегатор товаров из интернет-магазинов. Основной функционал: 1. Периодический парсинг товаров. Список интернет-магазинов будет предоставлен, примерно 50 шт. 2. Сортировка и раскидывание товаров по категориям агрегатора. 3. Удобный поиск. ...
Сделать поп примеру сайта
Нужно сделать сайт на подобии который я дам. Это лендинг.
Цена и сроки выполнения договорные.
Я должен иметь доступ к редактированию информации, ставить свои реф ссылки, свое видео.
Заявки фрилансеров
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