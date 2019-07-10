Разработка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт25 заявок205 просмотров

Добрый день.

Требуется сделать лендинг под ключ: концепт, дизайн, верстка. Админка не нужна.

Одно из условий - работа по договору

6 лет назад
inagro
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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