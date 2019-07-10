Необходимо , действующий сайт https://marikaschool.justclick.ru/ сделать продающий На сегодняшний момент Сайт нигде не рекламируется При предложении необходимо указать последовательность для достижения цели
Разработка лендинга
Добрый день.
Требуется сделать лендинг под ключ: концепт, дизайн, верстка. Админка не нужна.
Одно из условий - работа по договору
Заявки фрилансеров
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