Нужен красивый как конфетка одностраничник для агенства по интернет рекламе. Точнее - Google AdWords, Facebook Ads, Amazon PPC. Без попапов, без онлайн консультанта. Просто красивый одностраничник + формой обратной связи с каптчей. Чего ...
Натяжка верстки
Задача
Интеграция верстки в готовый и работающий сайт. Сайт написан на php, можно считать условно самописным, поскольку он дописывался и корректировался под наши нужды.
Сайт высоконагруженный, с обширным функционалом. Поэтому, большая просьба, только для по-настоящему опытных программистов, с большим опытом, знаниями, способностью и, самое главное, желанием разобраться в чужом коде.
Функционал частично совпадает, частично необходимо дописывать.
Более подробная информация и детали проекта предоставляются после выбора потенциальных исполнителей, т.к. считаю обязательным отвечать на все вопросы, но возможности отвечать на десятки вопросов, к сожалению, нет. Спасибо за понимание!
Только безопасная сделка. Боты не рассматриваются, поэтому, пишите +1 в начале предложения. Спасибо!
Обязательные требования
действующий, быстрый сайт, полностью работающий сайт, в зеленой зоне гуглспид.
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