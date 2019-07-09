Натяжка верстки

Задача

Интеграция верстки в готовый и работающий сайт. Сайт написан на php, можно считать условно самописным, поскольку он дописывался и корректировался под наши нужды.

Сайт высоконагруженный, с обширным функционалом. Поэтому, большая просьба, только для по-настоящему опытных программистов, с большим опытом, знаниями, способностью и, самое главное, желанием разобраться в чужом коде.

Функционал частично совпадает, частично необходимо дописывать.

Более подробная информация и детали проекта предоставляются после выбора потенциальных исполнителей, т.к. считаю обязательным отвечать на все вопросы, но возможности отвечать на десятки вопросов, к сожалению, нет. Спасибо за понимание!

Только безопасная сделка. Боты не рассматриваются, поэтому, пишите +1 в начале предложения. Спасибо!

Обязательные требования

действующий, быстрый сайт, полностью работающий сайт, в зеленой зоне гуглспид.