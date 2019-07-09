Здравствуйте, нам нужно создать красивый качественный сайт спортивной организации на wordpress, тз приложено, но, боюсь, некоторые моменты потребуют немало разъяснений. На первоначальном этапе требуется понимание возможно ли решить задачу используя готовые ...
Создать 2 сайта под ключ
Есть два заказа на сайты, которыми готов поделиться (сам не успеваю сделать, ухожу в отпуск).
Это одностраничный сайт и корпоративный (главная как лендинг, внутренние информационные страницы – контакты, о компании и т.д. не больше 5-7 штук). Строительная и транспортная тематики.
По срокам есть месяц на каждый проект. Есть две оговорки -
1.нужно сделать сайт на wordpress или novibuilder.
2.общение с клиентом нужно вести от имени моей компании, так как уже подписали договор.
Могу отдать проекты по отдельности (разным исполнителям).
В ответе напишите сколько стоит у вас одностраничник и корпоративный сайт, покажите свои работы.
Чтобы я понял, что вы не робот напишите слово "Сабай".
Заявки фрилансеров
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