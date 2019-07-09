Создать 2 сайта под ключ

Есть два заказа на сайты, которыми готов поделиться (сам не успеваю сделать, ухожу в отпуск).

Это одностраничный сайт и корпоративный (главная как лендинг, внутренние информационные страницы – контакты, о компании и т.д. не больше 5-7 штук). Строительная и транспортная тематики.

По срокам есть месяц на каждый проект. Есть две оговорки -

1.нужно сделать сайт на wordpress или novibuilder.

2.общение с клиентом нужно вести от имени моей компании, так как уже подписали договор.

Могу отдать проекты по отдельности (разным исполнителям).

В ответе напишите сколько стоит у вас одностраничник и корпоративный сайт, покажите свои работы.

Чтобы я понял, что вы не робот напишите слово "Сабай".