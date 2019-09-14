Реализовать закрытую CRM для обработки лидов в связке с телефонией

Необходимо реализовать закрытую CRM-систему для обработки лидов в связке с телефонией.

В целом система состоит из разделов:

- экран оператора для приема звонков

- история звонков

- таблица лидов (упрощенная crm)

- настройки распределения звонков между операторами

- данные о пользователях

- Лк для оператора для работы с каждым заказом

- Возможность создавать папки, чтобы определять статус заказа ( подтверждён, отменён и тд)

- Видеть источник Лида

- Аналитика по статусам

- Аналитика по операторам

Предпочитаемый языки/технологии:

Php, sipnet.ru

Требования:

- опыт реализации проектов в связке с телефонией (sipnet.ru)

- опыт реализации нагруженных систем или систем с большими объемами данных (несколько тысяч звонков в день)