Реализовать закрытую CRM для обработки лидов в связке с телефонией

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Завершен4 заявки324 просмотра

Необходимо реализовать закрытую CRM-систему для обработки лидов в связке с телефонией.

В целом система состоит из разделов:

- экран оператора для приема звонков

- история звонков

- таблица лидов (упрощенная crm)

- настройки распределения звонков между операторами

- данные о пользователях

- Лк для оператора для работы с каждым заказом

- Возможность создавать папки, чтобы определять статус заказа ( подтверждён, отменён и тд)

- Видеть источник Лида

 - Аналитика по статусам

- Аналитика по операторам

Предпочитаемый языки/технологии: 

Php, sipnet.ru

Требования: 

- опыт реализации проектов в связке с телефонией (sipnet.ru)

- опыт реализации нагруженных систем или систем с большими объемами данных (несколько тысяч звонков в день)

PHP
6 лет назад
Professor028
Руслан 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$5105
30 дней
Escrow
Очень рекомендую. Ребята профессионалы, работу выполняют быстро, качественно, креативно, а главное в срок. Задачу понимают с полуслова, чувствуется опыт. Будем обращаться и впредь)
Отличная обратная связь, все проблемы обсуждаем и решаем мгновенно. Сейчас продолжаем работать дальше. И параллельно работаем над еще одним проектом. Все проходит, быстро, гладко. И проект получается качественным соответственно. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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