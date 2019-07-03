Требуется разработка под ключ небольшого (5 категорий, около 15 товаров) интернет-магазина на CMS Wordpress. Подробнее - в приложенном ТЗ
Разработка интернет магазина Пицерии!
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
В очень короткие сроки требуется разработка интернет магазина пицерии! Использование готовых решений привествуется!
Готовы преобрести уже реализованый вариант, основные требования к заказу!
1) Размеры продукта
2) Екстра ингредиенты!
3) Партнерская программа!
4) Статусы заказа - Заказ принят, в печи, в пути!
Возможно использовать следующие готовые решения!
OpenCart
PrestaShop
Okay CMS
CS.CART
Woo Commerce
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
CRM будет оказывать бухгалтерские услуги. Необходимо будет разобраться с формулами как высчитываются налоги и кучу других форм (все формы предоставим, если не понятно будет, наш бухгалтер объяснит) Средний проект с 4 ролями (Супер ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Реализовать CRM-систему по обработке лидов. ТЗ по системе предоставлю по запросам исполнителей. В целом система состоит из разделов: - экран оператора для приема звонков - история звонков - таблица ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Цель:создать единый ресурс, где будутаккумулированы все торги (как закупки, так и продажи), в т.ч. закупки малого объема, заказчиков всех уровней региона, группы компаний, уполномоченного органа (в т.ч. всех подведомственных) или в целом ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт6 лет назад
нужен аналог сайта privnote.com на своём ( но забугорном хостинге) жду цены и срокиСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно написать сайт https://telemetr.me/ почти такой же, умение работать с ботами из телеграмаСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать сайт для сервисного центра, перед подачей предложений просьба внимательно ознакомиться с ТЗСайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен сайт блогов на вордпресс или другой популярной цмс. есть такой рабочий шаблон на вордпрессе http://narodnynews.ru/ под него и сделать нормальный сайт блогов. Чтобы пользователи могли добавлять свои посты. вобщем нужен нормальный html ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $75
Текущая цель проекта дать возможность пользователям бесплатно строить графики поискового трафика в дизайне Яндекс.Метрика. Первичная задача – пользователь указывает: 1. url проекта 2. номер счётчика 3. период построения ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Все есть в докСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт6 лет назад