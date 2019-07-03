Разработка интернет магазина Пицерии!

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Закрыт22 заявки339 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

В очень короткие сроки требуется разработка интернет магазина пицерии! Использование готовых решений привествуется!

Готовы преобрести уже реализованый вариант, основные требования к заказу!

1) Размеры продукта

2) Екстра ингредиенты!

3) Партнерская программа!

4) Статусы заказа - Заказ принят, в печи, в пути!

Возможно использовать следующие готовые решения!

OpenCart

PrestaShop

Okay CMS

CS.CART

Woo Commerce

OpencartPrestaShop
6 лет назад
Elene777
Елена 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров