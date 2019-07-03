Построение графиков в дизайне Яндекс.Метрика

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка148 просмотров

Текущая цель проекта дать возможность пользователям бесплатно строить графики поискового трафика в дизайне Яндекс.Метрика. 

Первичная задача – пользователь указывает: 

1. url проекта 

2. номер счётчика 

3. период построения 

4. детализацию 

5. Значения для каждого периода детализации. 

Получает Результат в дизайне Яндекс.Метрика (пример): http://prntscr.com/oafrv7, который он может сохранить в виде изображения, получить себе на почту. 

Выполнить необходимо в адаптивном дизайне так же, как в Яндекс.Метрика. Т.е. в максимально-похожем виде. В стоимость включена настройка проекта на сервере заказчика, привязка к домену. 

На альфа функционал будет запущена рекламная компания для оценки потребителями и если функционал окажется востребованным то для проекта, предусмотрено финансирование до 500тыс. руб в течение первого года. Будет планироваться развитие проекта с дублированием полного функционала Метрики, Аналитики, LI, внедрением ЛК, монетизацией и многими другими интересными задачами. 

6 лет назад
chyshkomarat
Марат Цушко 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров