Построение графиков в дизайне Яндекс.Метрика

Текущая цель проекта дать возможность пользователям бесплатно строить графики поискового трафика в дизайне Яндекс.Метрика.

Первичная задача – пользователь указывает:

1. url проекта

2. номер счётчика

3. период построения

4. детализацию

5. Значения для каждого периода детализации.

Получает Результат в дизайне Яндекс.Метрика (пример): http://prntscr.com/oafrv7, который он может сохранить в виде изображения, получить себе на почту.

Выполнить необходимо в адаптивном дизайне так же, как в Яндекс.Метрика. Т.е. в максимально-похожем виде. В стоимость включена настройка проекта на сервере заказчика, привязка к домену.

На альфа функционал будет запущена рекламная компания для оценки потребителями и если функционал окажется востребованным то для проекта, предусмотрено финансирование до 500тыс. руб в течение первого года. Будет планироваться развитие проекта с дублированием полного функционала Метрики, Аналитики, LI, внедрением ЛК, монетизацией и многими другими интересными задачами.