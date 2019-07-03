ТЗ в файлах, в ответе указать: 1. стоимость 2. сроки 3. на какой системе управления буден сделан сайт
Построение графиков в дизайне Яндекс.Метрика
Текущая цель проекта дать возможность пользователям бесплатно строить графики поискового трафика в дизайне Яндекс.Метрика.
Первичная задача – пользователь указывает:
1. url проекта
2. номер счётчика
3. период построения
4. детализацию
5. Значения для каждого периода детализации.
Получает Результат в дизайне Яндекс.Метрика (пример): http://prntscr.com/oafrv7, который он может сохранить в виде изображения, получить себе на почту.
Выполнить необходимо в адаптивном дизайне так же, как в Яндекс.Метрика. Т.е. в максимально-похожем виде. В стоимость включена настройка проекта на сервере заказчика, привязка к домену.
На альфа функционал будет запущена рекламная компания для оценки потребителями и если функционал окажется востребованным то для проекта, предусмотрено финансирование до 500тыс. руб в течение первого года. Будет планироваться развитие проекта с дублированием полного функционала Метрики, Аналитики, LI, внедрением ЛК, монетизацией и многими другими интересными задачами.
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