Разработка сайта

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Закрыт20 заявок185 просмотров

Разработка сайта, сайт агрегатор заявок, похож на PROFI ру 

Работа с обязательным подтверждением Заказа или по договору, или через безопасную сделку  

Дизайн готов. Верстку еще не делали, можно по все вместе или по раздельности 

Бюджет по договоренности  

Прошу обозначить примерный срок на выполнение работ и бюджет

6 лет назад
Skarlatt
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров