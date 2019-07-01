создать сайт для мероприятия, наполнение текста.
Разработка сайта
Разработка сайта, сайт агрегатор заявок, похож на PROFI ру
Работа с обязательным подтверждением Заказа или по договору, или через безопасную сделку
Дизайн готов. Верстку еще не делали, можно по все вместе или по раздельности
Бюджет по договоренности
Прошу обозначить примерный срок на выполнение работ и бюджет
Заявки фрилансеров
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