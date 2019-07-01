Посадочные страницы создать под сео

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Закрыт6 заявок152 просмотра

У нас есть сайт

https://mycredit.kz/

https://drive.google.com/open?id=1YpIDnfA1kefujBKjZ1j2_9pqNIDoyHzG - задания по сео

Но нужно + к нему страницы городов (в основном почти все можно брать за основу конкурента)  + элементы захвата (баннеры мы сделаем, нужно все остальное)

Мы хотим создать многие посадочные страницы, за пример взять конкурента - https://moneyman.kz/

6 лет назад
Canap
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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