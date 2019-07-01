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Посадочные страницы создать под сео
У нас есть сайт
https://drive.google.com/open?id=1YpIDnfA1kefujBKjZ1j2_9pqNIDoyHzG - задания по сео
Но нужно + к нему страницы городов (в основном почти все можно брать за основу конкурента) + элементы захвата (баннеры мы сделаем, нужно все остальное)
Мы хотим создать многие посадочные страницы, за пример взять конкурента - https://moneyman.kz/
Заявки фрилансеров
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