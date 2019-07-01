Необходимо разработать сайт-каталог для производителя коммерческой мебели (для офисов, ресторанов, магазинов одежды). Требования: 1. НЕ шаблон и НЕ лендинг. 2. Десктопная и мобильная версии. 3. Достаточная компетенция, чтобы взять 90% разработки ...
Сделать сайт
Нужно сделать сайт на любом движке и проиндексировать его в поисковики. Сайт конкурентов предоставляем
Сроки не горят
http://shoplifting.online/shop/
http://antikrajkinet.info/ (примерно как этот нужно)
Товаров в магазине менее 10шт
Заявки фрилансеров
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