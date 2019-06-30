Нужна корректировка в настройках сайта

Добрый день. Необходимо создать сайт по недвижимости Таиланда, выполнить ТОЧНУЮ КОПИЮ этого сайта - https://clck.ru/GqdNo со всем его дизайном, фильтрами, функционалом и с точной копией мобильной версией! Позиции копировать все не надо, только по 10 в ...