Добрый день. Требуется создать лендинг для продажи инфо-продукта. Сайты, которые имеются на данный момент указаны в файле ТЗ Задача по разработке написано в ТЗ (файл прикреплен) Критерии для ...
Сделать лендинг квартиры Riga Palace под сдачу в аренду
Нужно разместить фото, видео. Немного текста. Условия, цену. Статус - занято (сдано и до какого числа) или свободно.
Конструкторы не предлагать
Работать буду с тем кто предложит минимальную цену.
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