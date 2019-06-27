Сайт под ключ

$300
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Закрыт28 заявок384 просмотра

Корпоративный сайт под ключ (дизайн, адаптивная верстка, админ-панель) на Wordpress,  Joomla, OpenCart, ModX.

На сайте будет несколько типичных разделов (о компании, контакты, 3 основных товара с описанием, фотогалерея, новости), формы обратной связи.

Бюджет - 19 000 р.

JoomlaMODXOpencartWordPress
6 лет назад
mikinkin
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров