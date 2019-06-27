Нужно сделать сайт-каталог свадебного агентства с полным набором услуг. Желательно, чтобы исполнитель имел подобный опыт. Указывайте сразу сроки и цену (вилку).
Сайт под ключ
Корпоративный сайт под ключ (дизайн, адаптивная верстка, админ-панель) на Wordpress, Joomla, OpenCart, ModX.
На сайте будет несколько типичных разделов (о компании, контакты, 3 основных товара с описанием, фотогалерея, новости), формы обратной связи.
Бюджет - 19 000 р.
Заявки фрилансеров
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