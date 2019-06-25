Сделать копию сайта на движке yii2

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Закрыт7 заявок158 просмотров

Есть сайт, нужно вырвать от туда дизайн и натянуть его на движок yii2 .  Сайт нужен в точности такой же https://posleurokov.ru/ . Предлагайте  свои цены и сроки

Yii
6 лет назад
guest_15616128023988
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров