1. Выбрать и Купить домен (все покупки совершаю я, от вас только рекомендации) 2. Выбрать и купить Хостинг 3. Выбрать и купить шаблон сайта на wordpress подходящий для рода деятельности заказчика. ( от ...
Необходимо создать полностью сайт(необходимы знания транзакций)
Сможете взяться за такой заказ?
Необходимо создать сайт, там он очень простой
Самое сложное бэкенд, необходимо знание транзакций
Нужно совершить отправление денег на кошелек, когда знаешь все данные карты.
Заявки фрилансеров
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