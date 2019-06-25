Заголовок нужен сайт под ключ на Laravel

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка220 просмотров

Всё заранее обсудили, приватный проект. Нужно сделать сайт для юридических услуг.

Laravel
6 лет назад
madultron
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
6 лет назад
$1200
40 дней
Нужно было сделать тривиальный функционал, понравилось что Артём был всегда на связи и отвечал на все моменты, которые нужно было оперативно внести. Сделал больше того что обсуждали, в скоре хочу запустить ещё проект, обязательно обращусь!
Второй раз работаем, все вопросы если возникали по делу, спасибо за интересный проект)

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
6 лет назад
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