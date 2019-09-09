Создать сайт с админкой на php

Добрый день! Меня зовут Сергей, представляю компанию bpi-group.com.ua и проект leanforum.org. По последнему сайту нужен полнейший редизайн. Хотим начать с него. Я не очень люблю переписку, для начала я бы хотел поговорить и выяснить ...