Создать сайт с админкой на php

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен14 заявок334 просмотра

Создать сайт по продаже билетов с возможностью выбора и покупки места. Пример https://arena-park.ru

Админка сайта на основе прикрепленных 

PHP
6 лет назад
mondaystudio
Андрей 
41 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$100
42 дня
Escrow
Все на высшем уровне. Работали уже по нескольким проектам. Рекомендую
Уже не первый проект с Андреем. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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