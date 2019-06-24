Требуется создание сайта под ключ на WP.

Идея мне нравится структура сайт. СМ txt. Берем ее за основу. Движок WP. Скорость такую же как на оригинале.

Есть родной сайт, который нужно модифицировать. Там есть калькуляторы. - их не делаем.

И далее в новый шаблон со стилем старого переносим всю инфу по смыслу. Надеюсь идея понятна ) Нюансы обсуждаем в личке. Требуется внимательный человек. Не хочу 100 раз проверять. Таких проектов много что надо переделывать, поэтому хочется найти одного кому отдать на поток такую модернизацию.

Нюансы по объему переноса контента тоже обсуждаем.

Рассмотрю кто свободен и в портфолио есть примеры таких разработанных сайтов. Спасибо.