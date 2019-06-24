Создание сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка284 просмотра

Требуется создание сайта под ключ на WP.

Идея мне нравится структура сайт. СМ txt. Берем ее за основу. Движок WP. Скорость такую же как на оригинале.

Есть родной сайт, который нужно модифицировать. Там есть калькуляторы. - их не делаем.

И далее в новый шаблон со стилем старого переносим всю инфу по смыслу. Надеюсь идея понятна ) Нюансы обсуждаем в личке. Требуется внимательный человек. Не хочу 100 раз проверять.  Таких проектов много что надо переделывать, поэтому хочется найти одного кому отдать на поток такую модернизацию.

Нюансы по объему переноса контента тоже обсуждаем.

Рассмотрю кто свободен и в портфолио есть примеры таких разработанных сайтов. Спасибо.

WordPress
6 лет назад
Denn2010
Денис 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lost2710
Павел 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$100
5 дней
Escrow
Супер специалист. Главное понимает с полуслова. Всем рекомендую!
Денис отличный заказчик. Один раз обговорили работу и настолько чётко, что за 3 дня упорной работы не возникло ни одного вопроса. Оплата моментальная. Всем рекомендую. Однозначно к сотрудничеству !)

Заявки фрилансеров

lost2710
Павел 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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