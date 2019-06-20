Создать сайт по продаже цветов

Требуется команда/веб-студия для разработки и поддержания сайта для интернет-магазина на длительный срок (а именно: добавление виджетов, кнопок, пискселей, счетчиков, настройка пересчета товаров в корзине при определенных условиях и т.д.). С течением времени добавится еще минимум ...