Создание сайта д/ИМ

Требуется команда/веб-студия для разработки и поддержания сайта для интернет-магазина на длительный срок (а именно: добавление виджетов, кнопок, пискселей, счетчиков, настройка пересчета товаров в корзине при определенных условиях и т.д.). С течением времени добавится еще минимум два проекта с похожими задачами. На данный момент сайт имеется на CMS Joomla, но старый и с кучей косяков. Необходимо сделать ребрендинг (в т.ч. логотип, фирменный стиль, шрифты, цвета и т.д.) и переделать сайт полностью. Возможно (90%) сменить CMS под наши задачи.

По визуалу нужно что-то похожее на это: http://silla.com.ua/ , но с функцией конструктора (чтобы можно было тот же один стул собрать из разных деталей: спинка одного цвета, сидение другого, опа – и обшивка поменялась, опа – подушка добавилась и т.д.

Интересуют сроки, стоимость и т.д. (Насколько это возможно на данном этапе определить. Хотя бы диапазон).

При формировании стоимости услуг просьба учесть, что мы находимся в регионе, а не в Москве (увы). При ответе сразу указывайте эл.почту. Вся связь будет через нее.