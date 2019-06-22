Добрый день! Меня зовут Сергей, представляю компанию bpi-group.com.ua и проект leanforum.org. По последнему сайту нужен полнейший редизайн. Хотим начать с него. Я не очень люблю переписку, для начала я бы хотел поговорить и выяснить ...
Сайт проекта LeanForum.org
Нужен редизайн сайта. Полный. WordPress (желательно). В нем должны быть:
- список мероприятий;
- календарь мероприятий;
- блог;
- начальная страница с постоянной и динамической частью (текущие мероприятия и новое в блоге);
- регистрация пользователей;
- подписка на новости + интеграция с сервисом рассылок Unisender (или
MailChimp), возможно + ещё Битрикс (Hubspot) и WooCommerce;
- интеграция с Facebook;
- онлайн-тестирование пользователей (отдельный разговор).
Сейчас это выглядит так: leanforum.org
Говорим по телефону. Выясняем алгоритм и дорожную карту работ. Личная встреча в Киеве. Получаете техническое задание. Договор + Предоплата (безнал). Тест. Завершение работы. Полная оплата. Следующий
проект (редизайн bpi-group.com.ua).
ТОЛЬКО КИЕВ, УКРАИНА. Если есть интерес — моё имя Сергей. Звоните.
Бюджет для ориентира.
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