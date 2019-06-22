Сайт проекта LeanForum.org

Нужен редизайн сайта. Полный. WordPress (желательно). В нем должны быть:

- список мероприятий;

- календарь мероприятий;

- блог;

- начальная страница с постоянной и динамической частью (текущие мероприятия и новое в блоге);

- регистрация пользователей;

- подписка на новости + интеграция с сервисом рассылок Unisender (или

MailChimp), возможно + ещё Битрикс (Hubspot) и WooCommerce;

- интеграция с Facebook;

- онлайн-тестирование пользователей (отдельный разговор).

Сейчас это выглядит так: leanforum.org

Говорим по телефону. Выясняем алгоритм и дорожную карту работ. Личная встреча в Киеве. Получаете техническое задание. Договор + Предоплата (безнал). Тест. Завершение работы. Полная оплата. Следующий

проект (редизайн bpi-group.com.ua).

ТОЛЬКО КИЕВ, УКРАИНА. Если есть интерес — моё имя Сергей. Звоните.

Бюджет для ориентира.