Сайт визитка на Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок383 просмотра

Здравствуйте ,нужно сделать сайт визитку примерно из 10 страниц на Wordpress,тз прикрепил,вышлю сайты примеры по запросу вот тз https://dropmefiles.com/fond3

WordPress
6 лет назад
litvin-web
Андрей 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

DrDiz
Денис 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
6 лет назад
$100
19 дней
Escrow
Отличный исполнитель. Все сделал в максимально сжатые сроки на высшем уровне. Полностью доволен сотрудничеством,уже подготовил второй проект для данного исполнителя,рекомендую!
Максимально адекватный заказчик! Задачи ставятся четкие, понятные. Обратная связь 24/7. Приятно работать. Рекомендую! Уже готовим следующий проект.

Заявки фрилансеров

DrDiz
Денис 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
6 лет назад