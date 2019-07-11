Сделать сайт фотографа

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Завершен33 заявки397 просмотров

Сделать сайт фотографа

6 лет назад
ruimonsbiz
Юрий 
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

lordprotein
Илья 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$95
7 дней
Escrow
отлично
Через этого человека связался со мною совершенно другой человек. ТЗ не было. Сам не знал чего хотел. Бесконечные капризы. В итоге пропал и не отзывается. Платить не желал и не оплачено до сих пор. Не рекомендую!

Заявки фрилансеров

lordprotein
Илья 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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