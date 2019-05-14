lordprotein

Илья lordprotein

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание web-приложений, верстка, JS

Привет, рад, что вы посетили мой профиль.

Более 3-х лет занимаюсь web-разработкой. В данный момент днем работаю в компании Maxima Казань, на позиции web-разработчик, а по вечерам выполняю заказы различной сложности.

Выполняю:

- Верстка лендингов, сайтов-визиток, одностраничников, многостраничников, email;

- создание web-приложений;

- создание мобильных приложений для android/ios;

- оптимизация и ускорение сайтов;

- консультации.

Причина небольшого списка выполняемых работ в том, что я предпочитаю профессионально владеть определенными технологиями, нежели поверхностно уметь все.

Ответственно подхожу к своей работе. Выполняю задачи в срок. Всегда делаю больше, чем говорю.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

ruimonsbiz
Юрий 
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв(-1)
$95
10 баллов
6 лет назад
Сделать сайт фотографа
отлично
Через этого человека связался со мною совершенно другой человек. ТЗ не было. Сам не знал чего хотел. Бесконечные капризы. В итоге пропал и не отзывается. Платить не желал и не оплачено до сих пор. Не рекомендую!
Ответный отзыв
pilay240186
Антон 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$62
10 баллов
6 лет назад
Необходимо сделать моб версию сайта bs-legal.ru
HTML
Илья с задачей справился хорошо, все сделал быстро, все что необходимо разьяснил.
Четко поставил цель, знает чего хочет, приятно было работать
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $20
от 2 дней
нет рейтинга