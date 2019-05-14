Создание web-приложений, верстка, JS
Привет, рад, что вы посетили мой профиль.
Более 3-х лет занимаюсь web-разработкой. В данный момент днем работаю в компании Maxima Казань, на позиции web-разработчик, а по вечерам выполняю заказы различной сложности.
Выполняю:
- Верстка лендингов, сайтов-визиток, одностраничников, многостраничников, email;
- создание web-приложений;
- создание мобильных приложений для android/ios;
- оптимизация и ускорение сайтов;
- консультации.
Причина небольшого списка выполняемых работ в том, что я предпочитаю профессионально владеть определенными технологиями, нежели поверхностно уметь все.
Ответственно подхожу к своей работе. Выполняю задачи в срок. Всегда делаю больше, чем говорю.
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Отзывы заказчиков
$95
10 баллов
6 лет назад
отлично
Ответный отзыв
Через этого человека связался со мною совершенно другой человек. ТЗ не было. Сам не знал чего хотел. Бесконечные капризы. В итоге пропал и не отзывается. Платить не желал и не оплачено до сих пор. Не рекомендую!
$62
10 баллов
6 лет назад
HTML
Илья с задачей справился хорошо, все сделал быстро, все что необходимо разьяснил.
Ответный отзыв
Четко поставил цель, знает чего хочет, приятно было работать
HTML-верстка
1 отзыв
от $20
от 2 дней
нет рейтинга