Создание web-приложений, верстка, JS

Привет, рад, что вы посетили мой профиль.

Более 3-х лет занимаюсь web-разработкой. В данный момент днем работаю в компании Maxima Казань, на позиции web-разработчик, а по вечерам выполняю заказы различной сложности.

Выполняю:

- Верстка лендингов, сайтов-визиток, одностраничников, многостраничников, email;

- создание web-приложений;

- создание мобильных приложений для android/ios;

- оптимизация и ускорение сайтов;

- консультации.

Причина небольшого списка выполняемых работ в том, что я предпочитаю профессионально владеть определенными технологиями, нежели поверхностно уметь все.

Ответственно подхожу к своей работе. Выполняю задачи в срок. Всегда делаю больше, чем говорю.