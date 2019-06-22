Нужен редизайн сайта. Полный. WordPress (желательно). В нем должны быть: - список мероприятий; - календарь мероприятий; - блог; - начальная страница с постоянной и динамической частью (текущие мероприятия и новое в ...
Создать сайт интернет-магазина
Проводится тендер на создание сайта интернет-магазина.
Интересуют цена и сроки.
Краткое описание сайта следующее: клиент может зарегистрироваться и купить
услуги и товары (ассортимент очень маленький, статичный по сравнению с обычным
интернет-магазином). Описание товара примитивное - просто текст. Одна из услуг, создание собственных страниц клиента по небольшому количеству очень простых шаблонов (ближайший аналог - страница дома или квартиры на сайте риэлтора). Страницы создаются в личном кабинете и доступны извне.
У сайта планируется бэкэнд для нескольких ролей, описанных в прилагаемом файле.
Сайт ориентирован на Россию, первое время только на Москву, соответственно
без валют и многоязычности. Хостер планируется российский.
Шлюзы онлайн-оплаты или работа напрямую с банком обсуждается отдельно. В
любом случае интересуют удобные в России.
По дизайну хотелось бы рассмотреть 2 варианта: Ваш и наш.
Базовая структура бизнес-части БД будет предоставлена (сделана профессионалами).
При этом, конечно, её можно и нужно будет расширить для других задач.
Требования в прилагаемом файле. Готов ответить на любые вопросы
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