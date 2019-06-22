Создать сайт интернет-магазина

Проводится тендер на создание сайта интернет-магазина.

Интересуют цена и сроки.

Краткое описание сайта следующее: клиент может зарегистрироваться и купить

услуги и товары (ассортимент очень маленький, статичный по сравнению с обычным

интернет-магазином). Описание товара примитивное - просто текст. Одна из услуг, создание собственных страниц клиента по небольшому количеству очень простых шаблонов (ближайший аналог - страница дома или квартиры на сайте риэлтора). Страницы создаются в личном кабинете и доступны извне.

У сайта планируется бэкэнд для нескольких ролей, описанных в прилагаемом файле.

Сайт ориентирован на Россию, первое время только на Москву, соответственно

без валют и многоязычности. Хостер планируется российский.

Шлюзы онлайн-оплаты или работа напрямую с банком обсуждается отдельно. В

любом случае интересуют удобные в России.

По дизайну хотелось бы рассмотреть 2 варианта: Ваш и наш.

Базовая структура бизнес-части БД будет предоставлена (сделана профессионалами).

При этом, конечно, её можно и нужно будет расширить для других задач.

Требования в прилагаемом файле. Готов ответить на любые вопросы