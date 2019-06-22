Интересует разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт22 заявки954 просмотра

Интересует разработка аналогичных сайтов с своими вариациями дизайна. Какая информация необходима, условия, +-цены,  +-сроки ?

Пример того, что нужно :

https://eu.thenightsky.com/

https://www.underluckystars.com/

https://skyprint.net.ua/

https://lovestarsmap.com

6 лет назад
vaknatalie
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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