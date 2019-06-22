Нужен программист

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок274 просмотра

нужен программист, кто  сделатб эффективный сайты под ключ - корпоративный сайт, лендинг, сайт для продажи (не интернет-магазины) 

Что нужно: проработка UI и UX, чтобы хорошо отрабатывал контекст, дизайн, верстка, программирование, CMS, первичная SEO оптимизация. 

Если вы делаете UI/UX или первичную SEO оптимизаию - давайте обсудим. Прошу в отклике указать стоимость "ОТ" за лендинг, корпоративный сайт (3-4 страницы), сайт -точка продажи (например продаем запчасти - собираем контакты, или продаем несколько услуг), интернет-магазин

6 лет назад
Memphis2112
Вадим 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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