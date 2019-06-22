нужен программист, кто сделатб эффективный сайты под ключ - корпоративный сайт, лендинг, сайт для продажи (не интернет-магазины)

Что нужно: проработка UI и UX, чтобы хорошо отрабатывал контекст, дизайн, верстка, программирование, CMS, первичная SEO оптимизация.

Если вы делаете UI/UX или первичную SEO оптимизаию - давайте обсудим. Прошу в отклике указать стоимость "ОТ" за лендинг, корпоративный сайт (3-4 страницы), сайт -точка продажи (например продаем запчасти - собираем контакты, или продаем несколько услуг), интернет-магазин