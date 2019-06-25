Создать 1 продающую страницу на сайт

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Закрыт12 заявок181 просмотр

Планируется пускать трафик с рекламы на сайт. Для этого нужно создать  1 продающую страницу со всеми атрибутами лендинга - форма запроса, отзывы, тайм лимит и тд. Прошу исполнителя указать срок работы и стоимость. 

6 лет назад
biene_mayya
Майя 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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