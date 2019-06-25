Реализация крупного портала

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок304 просмотра

нужно реализовать высоконагруженный портал под ключ для большого числа пользователей, с системой комментариев, созданием своих блогов на площадке портала, системой платежей.

6 лет назад
gromegor
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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