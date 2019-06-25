Разработка сайта-сервиса

Необходимо (1) подобрать подходящее решение для разработки сайта-сервиса (2) разработать дизайн интерфейса с учетом пожеланий Заказчика (3) создать сам сайт-сервис, подготовить его к работе и запустить.

В основе сервиса расчетная модель ("Модель капитализации"), которая позволяет на основании ряда показателей бухгалтерской отчетности Компании N, вводимых пользователем самостоятельно, и расчетных формул, разработанных специалистами ИФРБ, определить примерную потенциальную величину стоимости нематериальных активов предприятия в случаях их переоценки, оценки и капитализации (измерение затрат). Должен быть предусмотрен вывод отчетов, форма сбора данных о пользователе и т.д. Все рекомендации, формулы и порядок работы с сервисом уже подготовлены пользователем и изложены в Требованиях, полная версия которых будет выслана Исполнителю в случае начала сотрудничества.

Цель. Разработка интуитивно понятного для пользователя сервиса, позволяющего рассчитать потенциальный эффект от капитализации интеллектуальной собственности и сформировать стратегию решения конкретных финансовых проблем за счет нематериальных активов.

Решаемые задачи:

1) Для пользователя: Информирование бизнес-сообщества о возможностях финансовой оптимизации за счет нематериальных активов и интеллектуальной собственности посредством специализированного сервиса экспресс-оценки состояния бухгалтерской отчетности пользователя и расчет ключевых показателей кредитоспособности и финансовой устойчивости компании;

2) Для ИФРБ: Распространение информации об услугах ИФРБ посредством включения справочной информации в отчет и размещения информации о реальных кейсах на сайте;

3) Формирование базы потенциальных клиентов за счет сбора данных о компаниях, воспользовавшимся бесплатной услугой формирования отчета;

4) Привлечение новых клиентов, которых могут заинтересовать потенциальные возможности использования интеллектуальной собственности своего бизнеса;

5) Дополнительный инструмент для привлечения клиентов партнерами ИФРБ.