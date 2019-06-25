Веб-сайт под ключ по образцу

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Закрыт10 заявок252 просмотра

Требуется создать сайт под ключ с UI/UX частью по образцу со схожим дизайном и функционалом - bankstor.com, capex24.com, gbc.group, my.hashflare.io, wwp.capital

Срок создания - 1 неделя, домен уже есть. На чем создавать не принципиально.

6 лет назад
zborivalo
Дмитрий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров