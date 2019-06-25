1. Выбрать и Купить домен (все покупки совершаю я, от вас только рекомендации) 2. Выбрать и купить Хостинг 3. Выбрать и купить шаблон сайта на wordpress подходящий для рода деятельности заказчика. ( от ...
Веб-сайт под ключ по образцу
Требуется создать сайт под ключ с UI/UX частью по образцу со схожим дизайном и функционалом - bankstor.com, capex24.com, gbc.group, my.hashflare.io, wwp.capital
Срок создания - 1 неделя, домен уже есть. На чем создавать не принципиально.
Заявки фрилансеров
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