Спарсить данные и залить на сайт, Wordpress + Datacol

Здравствуйте!

Есть купленная, так называемая" сборка на Вордпрессе. По факту, это дамп сайта. Этот дамп - образец того, что можно делать с этой сборкой.

Есть парсер Datacol, с помощью которого можно парсить данные с сайтов. В принципе, вы можете использовать любой другой парсер, мне главное - результат.

Цель - создать каталог на основе спаршенных данных и представленного дампа сайта. Для начала нужно создать 1 такой каталог, если все пройдет быстро и спокойно, то нужно будет сделать еще 2 таких каталога.

Доноров необходимо искать самостоятельно, оглядываясь на возможности парсера.

Пример такого сделанного каталога в личке.

По сути, есть пример, нужно на его основе создать такой же каталог, но других организаций, из другой ниши.

Пожалуйста, сразу с ценами, сроками, вопросами.