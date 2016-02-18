Организация проектов онлайн, сайты под ключ

Опыт работы онлайн более 8 лет, работаю с командой разноплановых специалистов.

Организую любой проект онлайн, предпочтительно создание сайтов для компаний в секторе B2B, но рассмотрим Ваш проект индивидуально.

Избавлю от общения с моими техническими специалистами и возьму всю головную боль на себя, помогу написать ТЗ.

Возможна оплата по безналу и заклювение договора.

Работы Вы можете всегда просмотреть в портфолио https://www.weblancer.net/users/Crazy9130/portfolio/