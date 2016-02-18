Организация проектов онлайн, сайты под ключ
Опыт работы онлайн более 8 лет, работаю с командой разноплановых специалистов.
Организую любой проект онлайн, предпочтительно создание сайтов для компаний в секторе B2B, но рассмотрим Ваш проект индивидуально.
Избавлю от общения с моими техническими специалистами и возьму всю головную боль на себя, помогу написать ТЗ.
Возможна оплата по безналу и заклювение договора.
Работы Вы можете всегда просмотреть в портфолио https://www.weblancer.net/users/Crazy9130/portfolio/
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
4 года назад
WordPress
понравилось работать с Евгенией
Ответный отзыв
Удачное сотрудничество, несмотря на некоторые проволочки со временем, в итоге остались очень довольны! Могу рекомендовать к сотрудничеству Руслана.
$65
10 баллов
9 лет назад
Joomla
Поработали отлично, спасибо.
Ответный отзыв
Прошло 3 года, я не помню ничего про этот проект.
$100
10 баллов
9 лет назад
Все отлично, жаль правда что прекратили сотрудничество, но там изначально без сроков все оговорено было. Проделанной работой полностью доволен.
Ответный отзыв
Большое спасибо Артему за интересное сотрудничество и достойную оплату! Артем проявил себя как опытный и ответственный заказчик, на связи, оплата в срок! Рекомендую!
$20
10 баллов
9 лет назад
Евгения отлично справилась с работой! Получился хороший мануал
Ответный отзыв
Большое спасибо за проект! обожаю писать мануалы, тем более с адекватными заказчиками! Предоплата, ответы на вопросы, оплата при получении - все, как у людей. Рекомендую!
$2
10 баллов
9 лет назад
отличная работа. всем рекомендую как профи своего дела
Ответный отзыв
Спасибо за работу, всё без проблем.
Копирайтинг
47 отзывов
$2/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
5 отзывов
от $150
от 10 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
4 отзыва
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
4 отзыва
от $10
от 1 часа
нет рейтинга