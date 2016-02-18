srazuweb

Евгения srazuweb

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Организация проектов онлайн, сайты под ключ

Опыт работы онлайн более 8 лет, работаю с командой разноплановых специалистов. 

Организую любой проект онлайн, предпочтительно создание сайтов для компаний в секторе B2B, но рассмотрим Ваш проект индивидуально. 

Избавлю от общения с моими техническими специалистами и возьму всю головную боль на себя, помогу написать ТЗ. 

Возможна оплата по безналу и заклювение договора. 

Работы Вы можете всегда просмотреть в портфолио https://www.weblancer.net/users/Crazy9130/portfolio/

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Отзывы заказчиков

Ruslanov
Руслан 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Разработать сайт wordpress
WordPress
понравилось работать с Евгенией
Удачное сотрудничество, несмотря на некоторые проволочки со временем, в итоге остались очень довольны! Могу рекомендовать к сотрудничеству Руслана.
Ответный отзыв
jmaz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$65
10 баллов
9 лет назад
Сделать интернет магазин с 0
Joomla
Поработали отлично, спасибо.
Прошло 3 года, я не помню ничего про этот проект.
Ответный отзыв
mad_fobos
Артем 
41 год
22 года в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Рерайт большого количества текстов
Все отлично, жаль правда что прекратили сотрудничество, но там изначально без сроков все оговорено было. Проделанной работой полностью доволен.
Большое спасибо Артему за интересное сотрудничество и достойную оплату! Артем проявил себя как опытный и ответственный заказчик, на связи, оплата в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
chehov
40 лет
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Статья-инструкция как пользоваться сайтом
Евгения отлично справилась с работой! Получился хороший мануал
Большое спасибо за проект! обожаю писать мануалы, тем более с адекватными заказчиками! Предоплата, ответы на вопросы, оплата при получении - все, как у людей. Рекомендую!
Ответный отзыв
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Редактирование и коррекция текста
отличная работа. всем рекомендую как профи своего дела
Спасибо за работу, всё без проблем.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
47 отзывов
$2/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
5 отзывов
от $150
от 10 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
4 отзыва
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
4 отзыва
от $10
от 1 часа
нет рейтинга