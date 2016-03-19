Нужно сделать сайт интернет-магазин автозапчастей. На Joomla, желательнее всего (я в ней частично разбираюсь и смогу заниматься наполнением сайта после работы). Но не принципиально уж сильно. Главное в сайте - удобство заказа и просмотра большого ...
Сделать интернет магазин с 0
Интернет магазин с 0, по шаблону. на joomla+virtuemart 2.
необходимо:
1. сделать структуру
2. платежные системы прикрутить
3. настроить личный кабинет и карточку учета товара
4. полностью пройти процесс покупки в магазине, до получения удобной заявки на товар на почту.
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