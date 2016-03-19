Сделать интернет магазин с 0

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Завершен1 заявка165 просмотров

Интернет магазин с 0, по шаблону. на joomla+virtuemart 2.

необходимо:

1. сделать структуру

2. платежные системы прикрутить

3. настроить личный кабинет и карточку учета товара

4. полностью пройти процесс покупки в магазине, до получения удобной заявки на товар на почту.

Joomla
12 лет назад
jmaz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$65
3 дня
Поработали отлично, спасибо.
Прошло 3 года, я не помню ничего про этот проект.

Заявки фрилансеров

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад

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